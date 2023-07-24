Разрывает даже на сборах: Холанд дублем помог "Манчестер Сити" оформить яркий камбэк (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы проигрывала с разницей в два мяча, но переломила ход игры.

"Манчестер Сити" одержал зрелищную победу над японским клубом "Йокогама Маринос" в товарищеском матче, который состоялся 23 июля в Токио. Встреча завершилась со счетом 3:5 .

Подопечные Хосепа Гвардиолы дважды пропустили в середине первого тайма – отличились Андерсон Лопес и Кен Мацубара. Однако еще до перерыва "небесно-голубые" ответили голами Джона Стоунса и Хулиана Альвареса.

В перерыве на поле вышел главный бомбардир "горожан" Эрлинг Холанд. Во втором тайме норвежец смог оформить дубль, чем помог своей команде победить.

Еще один гол в составе "Манчестер Сити" забил Родри. За японский коллектив отличился Кента Иннуэ, но это не спасло хозяев от поражения.

Обзор матча

Для "Манчестер Сити" это был первый матч после выхода из отпуска. Далее у "горожан" запланированы контрольные поединки против мюнхенской "Баварии" (26 июля) и мадридского "Атлетико" (30 июля).

Новый сезон команда Гвардиолы начнет 6 августа матчем за Суперкубок Англии с "Арсеналом".

В первом туре АПЛ-2023/24 "небесно-голубые" 11 августа приедут в гости к новичку элитного дивизиона – "Бернли".

Напомним, по итогам прошлого сезона "Манчестер Сити" оформил требл. "Горожане" стали чемпионами АПЛ, завоевали Кубок Англии и триумфовали в Лиге чемпионов.

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