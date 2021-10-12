"Разве ты не знаешь, сколько мне лет" Луческу взорвался на вопросе журналиста о возможности возглавить сборную Румынии

"Разве ты не знаешь, сколько мне лет" Луческу взорвался на вопросе журналиста о возможности возглавить сборную Румынии

Руководитель хочет видеть на этом мостике молодого коллегу.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу резко отреагировал на вопрос журналиста о возможности возглавить сборную Румынии.

Слова румынского специалиста цитирует GSP.

"Возможность возглавить сборную Румынии? Тебе больше не о чем спросить? Разве ты не знаешь, сколько мне лет? Оставь меня в покое.

Если бы мы вернулись лет на двадцать назад, обещаю: пошел бы, куда ты захочешь. Неужели кто-то еще может думать, что в моем возрасте я могу вернуться в сборную и что-нибудь сделать? Здесь нужен молодой человек с очень хорошей подготовкой.

То же самое касается и бухарестского "Динамо". Кто бы туда не пришел, он должен знать, что "Динамо" — очень важный бренд для румынского спорта, который не может играть непосредственно", — отметил Луческу.

Сейчас "бело-синие" под руководством Луческу возглавляют турнирную таблицу чемпионата Украины. После десяти туров столичный коллектив опережает "Шахтер" на три балла;

Следующий поединок в рамках внутреннего первенства "Динамо" проведет 16 октября на выезде против "Львова". 20 числа киевляне сыграют в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов на выезде с испанской "Барселоной";

Сборная Румынии занимает второе место в отборе к ЧМ-2022. После восьми туров в их активе 13 пунктов.

Добавим, что Луческу возглавлял сборную Румынии с 1981 по 1986 годы, а бухарестское "Динамо" — с 1985 до 1990 годы.

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