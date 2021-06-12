Развернул на 90 градусов: российского бойца брутально нокаутировали мощнейшим ударом в челюсть (видео)

Сумасшедшее завершение боя.

Удивительный нокаут был запечатлен камерами на турнире ACA 124 в поединке между Алтынбеком Мамашевым из Кыргызстана и россиянином Василием Курочкиным.

Победу в бою одержал первый из них. Во втором раунде Курочкин лихо пошел в атаку и нарвался на мощнейший удар в челюсть, от которого он упал на настил октагона, развернувшись при этом на 90 градусов.

Судья не дал провести добивания россиянина, сразу же остановив бой.

WOOOW!

15th early victory by Altynbek Mamashev (15-2) pic.twitter.com/qD3ucuptqP — ACA MMA (@ACA_League) June 11, 2021

Мамашев одержал 15-ю победу в карьере. В его пассиве также 2 поражения.

Курочкин проиграл в 6-й раз в смешанных единоборствах. На его счету значится 15 побед.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, нокаутер из UFC уничтожил соперника за секунду до гонга.

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