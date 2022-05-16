Развернул украинский флаг: Ярмоленко трогательно простился с фанатами "Вест Хэма"

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко провел последний домашний матч за лондонский "Вест Хэм", после чего эмоционально простился с болельщиками "молотобойцев".

Ярмоленко, который активно помогает Украине во время войны с российскими оккупантами и накануне призвал мир спасти людей из "Азовстали", летом сменит клубную прописку.

Контракт 32-летнего лидера сборной Украины с "молотобойцами" истекает в июне этого года и не будет продлен. Об этом сам Андрей сообщил на своей странице в Instagram.

После матча 37-го тура АПЛ против "Манчестер Сити" украинский вингер со своей женой Инной и сыновьями вернулся на поле, чтобы аплодисментами поблагодарить болельщиков лондонцев за поддержку. Прощался Ярмоленко с фанатами, развернув перед трибунами "Лондон Стэдиум" флаг Украины со своей фамилией и седьмым игровым номером.

"Это последний матч для меня на домашнем стадионе, и я хотел поблагодарить каждого болельщика команды за поддержку на домашних трибунах. Искренне, с благодарностью и огромной любовью - к каждому из вас, стадиону, всей семье "Вест Хэма", - написал украинец в соцсети.

Отметим, что поединок команды Ярмоленко против "горожан" завершился вничью 2:2, украинец вышел на поле только в компенсированное время.

Напомним, Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" в 2018 году. С тех пор он провел за лондонцев 84 матча, отличился 13 голами и 7 ассистами.

Читайте также:

Украинские паралимпийцы в шестой раз выиграли чемпионат мира по футболу

Юный украинский легкоатлет установил историческое достижение на соревнованиях в Германии

Украинец Соболь помог "Брюгге" стать чемпионом Бельгии