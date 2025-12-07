Развязка фантастического сезона: определился новый чемпион Формулы-1

Ландо Норрис / © Associated Press

Британский пилот команды "Макларен" Ландо Норрис стал чемпионом Формулы-1 сезона-2025.

В заключительной гонке чрезвычайно захватывающего сезона, которая состоялась 7 декабря в Абу-Даби, он финишировал третьим, но этого хватило, чтобы удержать первое место в общем зачете.

В борьбе за чемпионство Ландо всего на два очка (423 против 421) опередил пилота "Ред Булл" нидерландца Макса Ферстаппена, который выиграл гонку в Абу-Даби.

Третьим в общем зачете стал напарник Норриса из "Макларена" Оскар Пиастри (410 очков), который в Абу-Даби добрался до финиша вторым.

Для 26-летнего Норриса это первый чемпионский титул Формулы-1 в карьере. Он прервал доминацию Ферстаппена, который становился чемпионом четыре раза подряд – с 2021 по 2024 год.

Также Ландо стал первым пилотом "Макларен" с 2008 года, который выборол чемпионство – тогда это был Льюис Хэмилтон.

Норрис стал 35-м гонщиком в истории Формулы-1, которому удалось стать чемпионом. Рекорд по количеству титулов принадлежит Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону – по 7 чемпионств.

Победу в Кубке конструкторов досрочно одержал "Макларен" (833 очка), с огромным отрывом обойдя "Мерседес" (469) и "Ред Булл" (451). Команда завоевала свой десятый титул в истории и второй подряд.