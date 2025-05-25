Развязка сезона в АПЛ: ассисты Миколенко и Забарного, разыграны путевки в Лигу чемпионов

"Манчестер Сити" / © Associated Press

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В воскресенье, 25 мая, состоялись матчи заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25.

Все десять поединков было сыграно в одно время. По их итогам стали известны обладатели всех путевок в еврокубки от Англии.

Отметим, что украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко отличился ассистом в победном матче против "Ньюкасла" (1:0).

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А украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный отдал результативную передачу в победном поединке с "Лестером" (2:0).

В итоге в топ-5 таблицы АПЛ финишировали и путевки в Лигу чемпионов получили: "Ливерпуль" (чемпион), "Арсенал", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ньюкасл".

Также в Лигу чемпионов квалифицировался "Тоттенхэм", несмотря на 17-ю позицию в АПЛ. Случилось это благодаря тому, что "шпоры" выиграли Лигу Европы, где в финале победили "Манчестер Юнайтед".

В Лигу Европы по итогам сезона АПЛ пробилась "Астон Вилла", которая заняла шестую позицию.

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Также в Лиге Европы сыграет "Кристал Пэлас" благодаря тому, что стал обладателем Кубка Англии, где в финале сенсационно победил "Манчестер Сити".

В Лигу конференций отобрался "Ноттингем", который завершил сезон АПЛ на седьмой позиции.

Напомним, в Чемпионшип по итогам сезона АПЛ-2024/25 вылетели три худшие команды – "Ипсвич", "Лестер" и "Саутгемптон". Их заменят в элите английского футбола "Лидс", "Бернли" и "Сандерленд".

Итоговая турнирная таблица АПЛ

Итоговая турнирная таблица АПЛ / © flashscore.ua