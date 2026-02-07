- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 666
- Время на прочтение
- 1 мин
Разыгран первый комплект медалей Олимпиады-2026: кто стал чемпионом
Олимпийским чемпионом в горнолыжном спорте стал швейцарец Франьо Фон Алльмен.
На зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо был разыгран первый комплект медалей.
Олимпийским чемпионом в горнолыжном спорте в даунглиле стал швейцарец Франьо Фон Алльмен, для которого это дебютные в карьере Игры.
Он на 0,20 секунды опередил итальянца Джованни Францони. "Бронзу" завоевал еще один итальянец Доминик Парис.
Украину в этой гонке представлял один спортсмен – Дмитрий Шепьюк. Он проиграл победителю 8,50 секунды и занял 34-е место – предпоследнее из всех, кто добрался до финиша.
Горнолыжный спорт. Даунглил (мужчины)
1. Франьо фон Альмен (Швейцария) – 1:51.61 минуты
2. Джованни Францонни (Италия) +0.20
3. Доминик Парис (Италия) +0.50
...
33. Дмитрий Шепьюк (Украина) +8.50
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.
Отметим, что в пятницу, 6 февраля, состоялась торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2026. Во время нее в том числе выходила и сборная Украины.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.
Раньше мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.