Разыгран первый комплект медалей Олимпиады-2026: кто стал чемпионом

Франьо Фон Алльмен / © Associated Press

На зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо был разыгран первый комплект медалей.

Олимпийским чемпионом в горнолыжном спорте в даунглиле стал швейцарец Франьо Фон Алльмен, для которого это дебютные в карьере Игры.

Он на 0,20 секунды опередил итальянца Джованни Францони. "Бронзу" завоевал еще один итальянец Доминик Парис.

Украину в этой гонке представлял один спортсмен – Дмитрий Шепьюк. Он проиграл победителю 8,50 секунды и занял 34-е место – предпоследнее из всех, кто добрался до финиша.

Горнолыжный спорт. Даунглил (мужчины)

1. Франьо фон Альмен (Швейцария) – 1:51.61 минуты

2. Джованни Францонни (Италия) +0.20

3. Доминик Парис (Италия) +0.50

...

33. Дмитрий Шепьюк (Украина) +8.50

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Украину на Олимпиаде-2026 представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, санный спорт, скелетон, сноубординг, прыжки с трамплина, фигурное катание, фристайл и шорт-трек.

Отметим, что в пятницу, 6 февраля, состоялась торжественная церемония открытия Олимпийских игр-2026. Во время нее в том числе выходила и сборная Украины.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Раньше мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.