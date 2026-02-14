Разыграны медали Олимпиады-2026 в мужском фигурном катании – как выступил украинец

Кирилл Марсак / © Associated Press

13 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 были разыграны медали в фигурном катании среди мужчин.

Олимпийским чемпионом сенсационно стал Михаил Шайдоров из Казахстана. После 5-го места в короткой программе (92,94 балла) он показал лучший результат в произвольной – 198,64 и с итоговыми 291,58 завоевал "золото".

Серебряную медаль выборол японец Юма Кагияма – 280,06 (103,07 + 176,99). "Бронзу" завоевал еще один представитель Японии Шун Сато – 274,90 (88,70+186,20).

Американец Илья Малинин, который считался главным претендентом на "золото", дважды упал в произвольной программе и в итоге стал лишь восьмым.

Украинец Кирилл Марсак занял 19-е место. После 11-й позиции в короткой программе (86,89) он набрал 137,28 в произвольной и завершил соревнования с суммой 224,17. Это лучший результат Украины в мужском фигурном катании за последние 24 года.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.