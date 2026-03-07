ТСН в социальных сетях

Проспорт
46
Разыграют трофей в очной дуэли: украинские теннисистки вышли в финал турнира в Анталии

Александра Олейникова и Ангелина Калинина посоревнуются за титул в украинском дерби.

Максим Приходько
Ангелина Калинина

Ангелина Калинина / © Associated Press

Украинские теннисистки Александра Олейникова (№73 WTA) и Ангелина Калинина (№189 WTA) вышли в финал турнира WTA 125 в турецкой Анталии.

В полуфинале Олейникова победила японку Моюку Учидзиму (№77 WTA) — 6:4, 6:4.

В другом полуфинале Калинина обыграла польку Катажину Каву (№146 WTA) — 7:5, 6:2.

Финальный матч между Олейниковой и Калининой состоится в воскресенье, 8 марта.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка стала победительницей турнира в Португалии.

Также мы рассказывали, что Украина завоевала первое "золото" на Паралимпийских играх-2026.

46
