Разыграют трофей в очной дуэли: украинские теннисистки вышли в финал турнира в Анталии
Александра Олейникова и Ангелина Калинина посоревнуются за титул в украинском дерби.
Украинские теннисистки Александра Олейникова (№73 WTA) и Ангелина Калинина (№189 WTA) вышли в финал турнира WTA 125 в турецкой Анталии.
В полуфинале Олейникова победила японку Моюку Учидзиму (№77 WTA) — 6:4, 6:4.
В другом полуфинале Калинина обыграла польку Катажину Каву (№146 WTA) — 7:5, 6:2.
Финальный матч между Олейниковой и Калининой состоится в воскресенье, 8 марта.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка стала победительницей турнира в Португалии.
Также мы рассказывали, что Украина завоевала первое "золото" на Паралимпийских играх-2026.