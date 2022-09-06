РБ Лейпциг – Шахтер: где смотреть и прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов

Во вторник, 6 сентября, донецкий "Шахтер" проведет первый поединок группового раунда Лиги чемпионов сезона-2022/23 против немецкого РБ "Лейпциг".

Во вторник, 6 сентября , донецкий "Шахтер" проведет матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 против немецкого РБ "Лейпцига".

Игра состоится в Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена". Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч РБ Лейпциг — Шахтер

На территории Украины поединок в прямой трансляции покажет видеосервис MEGOGO и платформа Volia TV. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами матча.

Прогнозы букмекеров на матч РБ Лейпциг – Шахтер

Очевидным фаворитом этого противостояния являются хозяева. Так, букмекеры принимают ставку на победу "быков" с коэффициентом 1,25. Ничья – 7,30. Победа "горняков", в свою очередь, оценивается в сумасшедшие 13,0.

В другом противостоянии группы шотландский "Селтик" дома будет принимать действующего обладателя трофея – мадридский "Реал". Эта игра также начнется в 22:00;

Поединки 2-го тура группового этапа ЛЧ состоятся 14 сентября: "Шахтер" — "Селтик", "Реал" — РБ "Лейпциг".

Добавим, что "Шахтер" стал лидером прошлого розыгрыша УПЛ, прерванной по итогам 18 туров из-за полномасштабного вторжения со стороны РФ. РБ "Лейпциг", в свою очередь, занял в прошлом сезоне в Бундеслиге четвертую строчку.

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