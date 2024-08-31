"РБ Лейпциг" суперкамбэком прервал 35-матчевую беспроигрышную серию "Байера" в Бундеслиге (видео)

"Быки" сумели отыграть отставание в два гола и вырвать волевую победу.

"РБ Лейпциг" на выезде одолел "Байер" в центральном поединке 2-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/25. Встреча на "БайАрене" в Леверкузене завершилась со счетом 2:3 .

"Фармацевты" открыли счет на 39-й минуте усилиями Джереми Фримпонга, после чего на 45-й минуте преимущество команды Хаби Алонсо удвоил Алехандро Гримальдо.

В компенсированное к первому тайму время гости отквитали один мяч – на 45+7-й минуте отличился Кевин Кампль.

После перерыва "быкам" удалось забить еще дважды и вырвать волевую победу. Дубль оформил Луа Опенда, поражавший ворота леверкузенского клуба на 57-й и 80-й минутах.

Обзор матча "Байер" – "РБ Лейпциг"

Таким образом, "РБ Лейпциг" прервал невероятную беспроигрышную серию "Байера" в Бундеслиге, которая насчитывала 35 матчей. До этого "фармацевты" последний раз проигрывали в чемпионате Германии еще 27 мая прошлого года в поединке заключительного тура сезона-2022/23 против "Бохума" (0:3).

С тремя очками после двух сыгранных матчей "Байер" сейчас занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги, а "РБ Лейпциг" с 6 баллами единолично лидирует.

В следующем туре, после международной паузы, леверкузенцы 14 сентября на выезде сыграют против "Хоффенхайма", а "быки" в тот же день примут "Унион".

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