Реабилитация за ужасное начало сезона: "Манчестер Юнайтед" одержал вторую победу подряд в АПЛ

В субботу, 27 августа, в рамках 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) "Саутгэмптон" принимал "Манчестер Юнайтед".

"Манчестер Юнайтед" одержал минимальную победу в выездном матче АПЛ против "Саутгемптона" – 1:0 .

Единственный гол поединка забил на 55-й минуте капитан команды Бруно Фернандеш по передаче Диогу Далоту.

Для команды Тэн Хаага это вторая победа подряд в чемпионате Англии. В рамках заключительного поединка 3-го тура АПЛ "МЮ" одолел дома "Ливерпуль" со счетом 2:1.

Отметим, что в двух стартовых турах "красные дьяволы" уступили "Брайтону" (1:2) и "Брентфорду" (0:4).

После сыгранного матча 4-го тура "Манчестер Юнайтед" шесть очков и находится на шестом месте турнирной таблицы. "Саутгемптон" с четырьмя очками имеет 13 позицию.

В следующем туре "манкунианцы" встретятся с "Лестером", а "Саутгемптон" попытается обыграть "Челси".

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