Реабилитировались за поражение от ПСЖ: "Реал" разгромил аутсайдера и укрепил лидерство в Примере (видео)

Лунин снова просидел поединок на скамье запасных.
Мадридский "Реал" на собственном поле разбил "Алавес" (3:0) в матче 25-го тура испанской Ла Лиги.
"Сливочные" открыли счет лишь на 63-й минуте встречи, когда отличился Марко Асенсио. На 80-й минуте Винисиус Жуниор удвоил преимущество "Королевского клуба".
Точку в поединке в компенсированное время поставил Карим Бензема, реализовавший пенальти.
Украинский вратарь Андрей Лунин ожидаемо остался на скамье запасных.
Обзор матча. Полную версию поединка смотрите здесь.
- "Реал" (57 очков) закрепился на вершине Примеры. Мадридцы опережают "Севилью", которая идет второй и имеет игру в запасе, на 7 баллов.
- "Алавес" с 20 пунктами занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.
- В следующем туре "сливочные" 26 февраля на выезде сыграют против "Райо Вальекано", а "Алавес" встретится с "Хетафе".
Добавим, что на этой неделе "Реал" провел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Команда Карло Анчелотти в Париже потерпела поражение - 0:1. Ответная игра состоится 9 марта на "Сантьяго Бернабеу".
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