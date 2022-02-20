Реабилитировались за поражение от ПСЖ: "Реал" разгромил аутсайдера и укрепил лидерство в Примере (видео)

Реабилитировались за поражение от ПСЖ: "Реал" разгромил аутсайдера и укрепил лидерство в Примере (видео)

Лунин снова просидел поединок на скамье запасных.

Мадридский "Реал" на собственном поле разбил "Алавес" ( 3:0 ) в матче 25-го тура испанской Ла Лиги.

"Сливочные" открыли счет лишь на 63-й минуте встречи, когда отличился Марко Асенсио. На 80-й минуте Винисиус Жуниор удвоил преимущество "Королевского клуба".

Точку в поединке в компенсированное время поставил Карим Бензема, реализовавший пенальти.

Украинский вратарь Андрей Лунин ожидаемо остался на скамье запасных.

Обзор матча. Полную версию поединка смотрите здесь.

"Реал" (57 очков) закрепился на вершине Примеры. Мадридцы опережают "Севилью", которая идет второй и имеет игру в запасе, на 7 баллов.

"Алавес" с 20 пунктами занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре "сливочные" 26 февраля на выезде сыграют против "Райо Вальекано", а "Алавес" встретится с "Хетафе".

Добавим, что на этой неделе "Реал" провел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Команда Карло Анчелотти в Париже потерпела поражение - 0:1. Ответная игра состоится 9 марта на "Сантьяго Бернабеу".

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