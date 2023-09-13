Реабилитировались за разгром от японцев: Германия победила Францию в товарищеском матче (видео)

Сборная Германии обыграла команду Франции в контрольном поединке, который состоялся на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде. Встреча завершилась со счетом 2:1 .

Уже на четвертой минуте матча хозяев вывел вперед Томас Мюллер.

В конце игры Бундестим укрепила свое преимущество – на 87-й минуте отличился Лерой Сане.

Всего через две минуты "Ле Блэ" ответили голом Антуана Гризманна с пенальти, но этого не хватило, чтобы спастись от поражения.

Обзор матча

Стоит отметить, что накануне сборная Германии уволила Ханси Флика с поста главного тренера после разгромного поражения от Японии (1:4) в товарищеском матче.

В поединке с французами действиями немецкой сборной руководил Руди Феллер, которого назначили временным исполняющим обязанности главного тренера.

Одолев Францию, сборная Германии прервала свою серию из трех поражений подряд, которая была худшим результатом команды с 1985 года и произошла впервые после воссоединения страны в 1990-м. Победу же немцы одержали впервые за шесть последних матчей.

Напомним, Германия как хозяйка Евро-2024 не участвует в отборе на предстоящее континентальное первенство. Жеребьевка финальной части чемпионата Европы состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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