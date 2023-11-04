Реабилитировались за вылет из Кубка Германии: "Бавария" разбила "Боруссию" Дортмунд в Бундеслиге (видео)

"Бавария" на выезде разгромила дортмундскую "Боруссию" в центральном матче 10-го тура немецкой Бундеслиги – 0:4 .

Уже на четвертой минуте встречи Дайот Упамекано вывел мюнхенский клуб вперед, а пять минут спустя преимущество гостей удвоил Гарри Кейн.

Во втором тайме подопечные Томаса Тухеля довели дело до разгрома. Кейн забил еще два гола, отличившись на 72-й и 90+3-й минутах. Таким образом, капитан сборной Англии закончил немецкое Классико с хет-триком.

Обзор матча

После этой победы "Бавария" (26 очков) занимает второе место в Бундеслиге – мюнхенцы на два балла отстают от лидирующего в чемпионате леверкузенского "Байера". "Боруссия" Дортмунд (21 пункт) идет на четвертой строчке.

В следующем туре Бундеслиги мюнхенский клуб примет "Хайденхайм", а "шмели" на выезде сыграют против "Штутгарта". Оба матча состоятся 11 ноября.

Напомним, посреди недели "Бавария" сенсационно проиграла третьелиговому "Саарбрюккену" и вылетела из Кубка Германии.

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