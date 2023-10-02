Реабилитировались за вылет из Кубка Украины: шикарный гол принес "Днепру-1" победу в 9-м туре УПЛ

"Днепр-1" обыграл "Металлист 1925" в заключительном матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Днепр-Арене" завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в противостоянии днепровского и харьковского клубов был забит во втором тайме. На 56-й минуте Богдан Леднев мощным ударом с дальней дистанции по необычайно красивой траектории отправил мяч под перекладину.

"Днепр-1" (12 очков) поднялся на седьмое место в УПЛ. Также у команды Юрия Максимова есть две игры в запасе.

"Металлист 1925" (11 баллов) располагается на девятой позиции. Подопечные Эдмара сохраняют один поединок в запасе.

В следующем туре днепряне 7 октября примут "Верес", а харьковчане днем позже на выезде сыграют против "Оболони".

Напомним, недавно оба клуба играли матчи 1/8 финала Кубка Украины и не сумели пробиться в четвертьфинал турнира. "Днепр-1" в серии пенальти потерпел поражение от "Полесья", а "Металлист 1925" разгромно проиграл "Ворскле".

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