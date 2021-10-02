Реактивное начало: герой сборной Украины на Евро-2020 принес "Днепру-1" победу над "Львовом"

Артем Довбик напомнил о себе в поединке национального чемпионата.

"Днепр-1" обыграл ПФК "Львов" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) со счетом 1:0.

Поединок состоялся на Тернопольском городском стадионе в связи с тем, что "Арену Львов" готовят к матчу сборной Украины против команды Боснии и Герцеговины в отборе на ЧМ-2022.

Единственный гол в поединке на второй минуте после передачи Александра Пихальонка забил Артем Довбик. Это его пятый мяч в текущем розыгрыше УПЛ. Летом форвард заставил заговорить о себе чуть ли не всю Украину после того, как забил победный гол шведам в матче 1/8 финала Евро-2020.

Отметим, что львовяне могли избежать поражения в конце поединка, но мяч после удара Эрнеста Антви попал в штангу.

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"Днепр-1" (19 очков) поднялся на третье место в УПЛ. "Львов" (6 баллов) идет на 13-й позиции.

В следующем туре УПЛ, который состоится после паузы на игры сборных, "Днепр-1" 16 октября примет "Колос", а "Львов" в тот же день дома встретится с "Динамо".

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