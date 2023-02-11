Реал – Аль-Хиляль: где смотреть и ставки букмекеров на финал Клубного чемпионата мира

У Андрея Лунина есть шанс выиграть трофей со "сливочными".

В субботу, 11 февраля, состоится финал Клубного чемпионата мира 2023 года, в котором встретятся мадридский "Реал" и саудовский "Аль-Хиляль".

Решающий поединок турнира начнется в 21:00 по киевскому времени в марокканском Рабате на стадионе "Мулай Абдула".

На Клубном чемпионате мира мадридцы вступили в борьбу с полуфинала, где разгромили египетский "Аль-Ахли" (1:4). В том матче ворота "Королевского клуба" защищал украинский голкипер Андрей Лунин, основной вратарь "Реала" Тибо Куртуа пропускает турнир из-за травмы.

"Аль-Хиляль" на пути к финалу КЧМ-2023 в 1/4 финала обыграл марокканский "Видад" (1:1, 3:5 в серии пенальти), после чего в полуфинале победил бразильский "Фламенго" (2:3).

Где смотреть матч Реал – Аль-Хиляль

На территории Украины финал Клубного чемпионата мира между "Реалом" и "Аль-Хилялем" в прямом эфире будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Прогнозы букмекеров на матч Реал – Аль-Хиляль

Абсолютным фаворитом финального поединка Клубного чемпионата мира является мадридский клуб. На победу "Реала" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,33. Ничья – 6,00. Вероятность успеха саудитов после двух таймов игры оценивается коэффициентом 9,10.

Итоговый триумф подопечных Карло Анчелотти оценивается коэффициентом 1,16. На триумф "Аль-Хиляля" можно сделать ставку с коэффициентом 5,90.

Действующим победителем Клубного чемпионата мира является лондонский "Челси". В прошлом году "синие" в финале турнира в экстра-таймах обыграли бразильский "Палмейрас" (2:1).

бразильский "Палмейрас" (2:1). Рекордсменом по количеству побед на Клубном чемпионате мира является "Реал". Мадридский клуб выигрывал турнир четыре раза (2014, 2016, 2017, 2018).

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