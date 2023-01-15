Реал – Барселона: где смотреть и ставки букмекеров на матч за Суперкубок Испании

В воскресенье, 15 января, состоится финал Суперкубка Испании, в котором сойдутся мадридский "Реал" и каталонская "Барселона".

Решающий матч мини-турнира с участием четырех команд будет сыгран на Международном стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.

В полуфинале Суперкубка Испании "сливочные" в серии пенальти одолели "Валенсию". В свою очередь, "сине-гранатовые" также в серии послематчевых 11-метровых победили "Бетис".

Напомним, действующим обладателем трофея является "Реал" – в прошлом году мадридцы в финале обыграли "Атлетик" Бильбао.

Где смотреть матч Реал – Барселона

На территории Украины поединок за Суперкубок Испании-2023 в прямой трансляции будет транслировать телеканал Setanta Sports Ukraine. Также матч можно будет посмотреть на OTT-платформе setantasports.com.

Прогнозы букмекеров на матч Реал – Барселона

Фаворитом поединка за Суперкубок Испании букмекеры считают каталонский клуб. На победу "Барселоны" в основное время можно поставить с коэффициентом 2,25. Ничья – 3,60. Вероятность успеха мадридцев после двух таймов игры оценивается коэффициентом 3,25.

На то, что подопечные Хави Эрнандес станут обладателями трофея, принимаются ставки с коэффициентом 1,70. Шансы команды Карло Анчелотти защитить звание победителя турнира оценены коэффициентом 2,29.

Напомним, в чемпионате Испании сейчас лидирует "Барселона". Каталонцы опережают "Реал" на три очка.

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