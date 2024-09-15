"Реал" без Лунина благодаря двум пенальти обыграл "Реал Сосьедад" в чемпионате Испании (видео)

Мадридский "Реал " на выезде победил "Реал Сосьедад" в матче 5-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок в Сан-Себастьяне завершился со счетом 0:2 .

Оба гола "сливочные" забили после перерыва. Результативными ударами с пенальти отличились Винисиус Жуниор на 58-й минуте и Килиан Мбаппе на 75-й минуте соответственно.

Следует отметить, что на протяжении поединка каркас ворот трижды спасал мадридцев от пропущенного мяча – дважды после ударов Луки Сучича и один раз после выстрела Шералдо Беккера.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь матч провел на скамейке для запасных. Не вышел он на поле даже невзирая на то, что в конце первого тайма медицинская помощь понадобилась основному голкиперу "бланкос" Тибо Куртуа.

Добавим, что накануне Лунин продлил контракт с "Реалом" до лета 2030 года.

Обзор матча "Реал Сосьедад" – "Реал" Мадрид

После этой победы мадридский клуб с 11 очками поднялся на второе место в Примере. Подопечные Карло Анчелотти на один балл отстают от "Барселоны", которая провела на один матч меньше. "Реал Сосьедад" (4 пункта) занимает 16-ю позицию.

В следующем поединке Ла Лиги "сливочные" 21 сентября примут "Эспаньол". До этого "Реал" 17 сентября дома сыграет с немецким "Штутгартом" в стартовом туре основной стадии Лиги чемпионов. "Реал Сосьедад" 17 сентября на выезде встретится с "Мальоркой" в чемпионате Испании.

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