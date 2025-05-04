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"Реал" без Лунина чуть не упустил победу в матче Ла Лиги, ведя в счете 3:0 (видео)
"Королевский клуб" продолжает пытаться догнать "Барселону" в борьбе за титул.
Мадридский "Реал" обыграл "Сельту" в домашнем матче 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилась со счетом 3:2.
В первом тайме "сливочные" дважды поразили ворота соперника. На 33-й минуте счет в поединке открыл Арда Гюлер, а через шесть минут отличился Килиан Мбаппе.
На старте второго тайма подопечные Карло Анчелотти сделали счет разгромным – на 48-й минуте забил Мбаппе, оформив дубль.
Впрочем, гостям удалось вернуть интригу в противостояние благодаря голам Хавьера Родригеса и Виллиота Сведберга на 69-й и 76-й минутах соответственно.
Однако спастись от поражения "Сельта" не сумела. Мадридцы удержали победу с разницей в один мяч.
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.
Обзор матча "Реал" Мадрид – "Сельта"
После этой победы "Реал" (75 очков) остался на втором месте в Примере. За четыре тура до конца мадридцы отстают от лидера чемпионата "Барселоны" на 4 балла.
"Сельта" (46 пунктов) размещается на седьмой позиции элитного дивизиона чемпионата Испании.
В следующем туре Ла Лиги подопечные Анчелотти 11 мая на выезде сразятся с "Барселоной", а "Сельта" днем ранее примет "Севилью".