"Реал" без Лунина чуть не упустил победу в матче Ла Лиги, ведя в счете 3:0 (видео)

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридский "Реал" обыграл "Сельту" в домашнем матче 34-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилась со счетом 3:2 .

В первом тайме "сливочные" дважды поразили ворота соперника. На 33-й минуте счет в поединке открыл Арда Гюлер, а через шесть минут отличился Килиан Мбаппе.

На старте второго тайма подопечные Карло Анчелотти сделали счет разгромным – на 48-й минуте забил Мбаппе, оформив дубль.

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Впрочем, гостям удалось вернуть интригу в противостояние благодаря голам Хавьера Родригеса и Виллиота Сведберга на 69-й и 76-й минутах соответственно.

Однако спастись от поражения "Сельта" не сумела. Мадридцы удержали победу с разницей в один мяч.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Сельта"

После этой победы "Реал" (75 очков) остался на втором месте в Примере. За четыре тура до конца мадридцы отстают от лидера чемпионата "Барселоны" на 4 балла.

"Сельта" (46 пунктов) размещается на седьмой позиции элитного дивизиона чемпионата Испании.

В следующем туре Ла Лиги подопечные Анчелотти 11 мая на выезде сразятся с "Барселоной", а "Сельта" днем ранее примет "Севилью".