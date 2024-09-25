"Реал" без Лунина чуть не упустил победу в результативном матче чемпионата Испании (видео)

Мадридский "Реал" одолел "Алавес" в домашнем матче 7-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счётом 3:2 .

Уже на первой минуте встречи хозяев вывел Лукас Васкес, который вышел на игру с капитанской повязкой. Ассист занес в свой актив Винисиус Жуниор.

На 40-й минуте "сливочные" укрепили свое преимущество – красивый гол забил Килиан Мбаппе, воспользовавшись передачей Джуда Беллингема.

Сразу после перерыва "Королевский клуб" в третий раз поразил ворота соперника – Родриго отличился после паса Лукаса Васкеса.

Впрочем, "Алавес" неожиданно сумел вернуть интригу в поединок. Голы Карлоса Бенавидеса и Кике Гарсии на 85-й и 86-й минутах соответственно сократили вдоставание гостей до минимума, однако подопечным Карло Анчелотти все же удалось удержать победу.

Отметим, что украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин весь матч провел на скамейке запасных. Как и раньше, ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Алавес"

Благодаря этой победе "Реал" (17 очков) поднялся на второе место в турнирной таблице Примеры. Мадридцы на один балл отстают от "Барселоны", которая сыграла на один матч меньше. "Алавес" (10 пунктов) идет на восьмой позиции.

В следующем туре испанского чемпионата "Реал" 29 сентября на выезде в мадридском дерби встретится с "Атлетико". Днем ранее "Алавес" в гостях сыграет против "Хетафе".

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