"Реал" без Лунина дожал "Атлетик" и не дал "Барселоне" оторваться во главе Ла Лиги (видео)

"Реал" Мадрид – "Атлетик" / © Associated Press

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Мадридский "Реал" обыграл "Атлетик" Бильбао в домашнем матче 32-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Карло Анчелотти забили в компенсированное ко второму тайму время. На 90+3-й минуте Федерико Вальверде с правого края штрафной площадки красиво отправил мяч в дальнюю "девятку".

Отметим, что на 80-й минуте мяч также побывал в сетке ворот басков, но гол Винисиуса Жуниора после просмотра видеоповтора (VAR) отменили из-за офсайда.

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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота "сливочных" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Атлетик"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Реал" (69 очков) остался на втором месте в Ла Лиге. За шесть туров до финиша мадридцы отстают от лидирующей "Барселоны" на 4 балла.

"Атлетик" (57 пунктов) находится на четвертой позиции элитного дивизиона чемпионата Испании.

В следующем туре Ла Лиги "бланкос" на выезде сыграют с "Хетафе", а баски примут "Лас-Пальмас". Оба поединка состоятся 23 апреля.