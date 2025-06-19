"Реал" без Лунина не осилил "Аль-Хиляль" на старте Клубного чемпионата мира-2025 (видео)

"Реал" Мадрид – "Аль-Хиляль" / © Associated Press

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Мадридский "Реал" сыграл вничью против саудовского "Аль-Хиляля" в матче первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на стадионе "Хард Рок" в Майами-Гарденс завершился со счетом 1:1 .

Испанский клуб открыл счет на 34-й минуте встречи – голом отличился Гонсало Гарсия.

На 41-й минуте представитель Саудовской Аравии сравнял счет – пенальти реализовал Рубен Невиш.

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В конце матча "Реал" мог вырвать победу, но Феде Вальверде не забил с пенальти на 90+2-й минуте. С ударом уругвайца справился марокканский голкипер Яссин Буну.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота мадридского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Этот матч стал дебютным для Хаби Алонсо на посту главного тренера "Реала".

За мадридцев также дебютировали новички Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд.

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Кроме того, этот поединок стал дебютным для Симоне Индзаги в должности главного тренера "Аль-Хиляля".

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Аль-Хиляль"

Будет добавлен в скором времени.

В другом матче стартового тура группы H встретятся мексиканская "Пачука" и австрийский "Зальцбург". Этот поединок состоится 19 июня, начало – в 01:00 по киевскому времени.

Во втором туре этого квартета "Реал" 22 июня сыграет с "Пачукой", а "Аль-Хиляль" 23 июня померяется силами с "Зальцбургом".

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