"Реал" без Лунина неожиданно потерпел поражение и не смог догнать "Барселону" на вершине Ла Лиги (видео)

"Реал" Мадрид – "Валенсия" / © Associated Press

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Мадридский "Реал" неожиданно проиграл "Валенсии" в домашнем матче 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилась со счетом 1:2 .

Уже на 13-й минуте "сливочные" могли открывать счет в игре, но Винисиус Жуниор не реализовал пенальти.

На 15-й минуте "летучие мыши" вышли вперед – голом отличился Муктар Диакаби.

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Во втором тайме "Королевский клуб" сумел отыграться – на 50-й минуте Винисиус Жуниор забил после передачи Джуда Беллингема.

Однако на 90+5-й минуте Уго Дуро принес "Валенсии" сенсационную победу.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин из-за повреждения провел матч на скамейке для запасных. Ворота "бланкос" защищал 19-летний Фран Гонсалес, который дебютировал за первую команду мадридцев. Основной вратарь "сливочных" Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Валенсия"

"Реал" (63 очка) остался на втором месте в Ла Лиге. Подопечные Карло Анчелотти на три балла отстают от "Барселоны", которая лидирует с матчем в запасе.

"Валенсия" (34 пункта) поднялась на 15-ю строчку элитного дивизиона чемпионата Испании, оторвавшись от зоны вылета на расстояние 7 очков.

В следующем туре Ла Лиги мадридцы 13 апреля на выезде встретятся с "Алавесом", а "летучие мыши" 11 апреля примут "Севилью".

Добавим, что уже во вторник, 8 апреля, "Реал" в Лондоне сыграет с "Арсеналом" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.