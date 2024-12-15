"Реал" без Лунина неожиданно потерял очки в сверхрезультативном поединке чемпионата Испании (видео)

Команда Карло Анчелотти не воспользовалась шансом обойти "Барселону" и возглавить таблицу Примеры.

Мадридский " Реал" на выезде сыграл вничью с "Райо Вальекано" в матче 17-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на "Эстадио де Вальекас" в Мадриде завершился со счетом 3:3 .

Хозяева открыли счет уже на 4-й минуте встречи, когда отличился Унаи Лопес. На 36-й минуте "Молнии" удвоили свое преимущество усилиями Абдула Мумина.

Впрочем, еще до перерыва "сливочные" отыгрались. На 39-й минуте забил Федерико Вальверде, а на 45-й точный удар нанес Джуд Беллингем.

На старте второго тайма "Королевский клуб" вышел вперед – на 56-й минуте ворота соперника поразил Родриго.

Однако команда Карло Анчелотти не смогла удержать победный результат. На 64-й минуте Иси Паласон забил гол, который сенсационно принес хозяевам ничью.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Райо Вальекано" – "Реал" Мадрид

После этого матча "Реал" (37 очков) занимает второе место в Примере и на один балл отстает от лидирующей "Барселоны". "Райо Вальекано" (20 пунктов) идет на 13-й строчке.

Свои следующие матчи обе команды проведут 18 декабря. "Реал" в Катаре сразится с мексиканской "Пачукой" в финале Межконтинентального кубка-2024, а "Райо Вальекано" сыграет перенесенный из-за шторма матч чемпионата Испании против "Вильярреала".

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