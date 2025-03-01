"Реал" без Лунина неожиданно уступил "Бетису" в матче чемпионата Испании (видео)

Мадридский "Реал" на выезде проиграл "Бетису" в матче 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Бенито Вильямарин" в Севилье завершился со счетом 2:1 .

На 10-й минуте счет в матче открыл Браим Диас. На 34-й минуте хозяева отыгрались усилиями Джонни. Победу "Бетису" принес экс-игрок "Реала" Иско, который реализовал пенальти на 54-й минуте.

Обзор матча "Бетис" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота "сливочных" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

После этого поражения "Реал" (54 очка) продолжает занимать второе место в Ла Лиге. Лидирует "Барселона" (54 пункта + матч в запасе). "Атлетико" (53 балла + матч в запасе) находится на третьей позиции. "Бетис" (38 очков) располагается на шестой строчке.

В следующем туре "Реал" примет "Райо Вальекано", а "Бетис" дома встретится с "Лас-Пальмасом". Оба матча состоятся 9 марта.

Читайте также:

"Жирона" с голом и ассистом Цыганкова сыграла вничью против "Сельты" в чемпионате Испании (видео)

"Шахтер" разгромил "Александрию" и сократил отставание от "Динамо" в таблице УПЛ (видео)

"Динамо" сенсационно не сумело обыграть "Ворсклу", впервые в 2025 году потеряв очки в УПЛ (видео)