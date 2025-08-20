ТСН в социальных сетях

"Реал" без Лунина непростой победой начал новый сезон Ла Лиги (видео)

Подопечные Хаби Алонсо благодаря голу с пенальти одолели "Осасуну".

Автор публикации
Максим Приходько
"Реал" Мадрид – "Осасуна"

"Реал" Мадрид – "Осасуна" / © Associated Press

Мадридский "Реал" дома одержал победу над "Осасуной" в заключительном матче 1-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 1:0.

Единственный гол "сливочные" забили в начале второго тайма – на 51-й минуте пенальти реализовал французский форвард Килиан Мбаппе.

Украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "Реала" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Осасуна"

Это был первый матч "Реала" в чемпионате Испании под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, который этим летом сменил на посту Карло Анчелотти.

Во втором туре Ла Лиги мадридский гранд приедет в гости к новичку Примеры – "Реалу Овьедо", а Осасуна примет "Валенсию". Обе игры состоятся в воскресенье, 24 августа.

В прошлом сезоне "Реал" занял второе место в Ла Лиге, проиграв борьбу за чемпионство "Барселоне". В свою очередь, "Осасуна" финишировала на девятой строчке.

