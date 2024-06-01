"Реал" без Лунина обыграл "Боруссию" Дортмунд и стал победителем Лиги чемпионов (видео)

"Королевский клуб" завоевал 15-й в своей истории Кубок чемпионов.

Мадридский "Реал" стал триумфатором Лиги чемпионов сезона-2023/24. В финальном матче на стадионе "Уэмбли" в Лондоне "сливочные" обыграли дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0 .

Оба гола подопечные Карло Анчелотти забили во втором тайме. На 74-й минуте счет в поединке открыл Дани Карвахаль, на ближней штанге головой замкнув подачу Тони Крооса с углового.

На 83-й минуте мадридцы удвоили свое преимущество. Иан Матсен ошибся перед собственной штрафной и подарил мяч Джуду Беллингему, тот отдал налево Винисиусу Жуниору, который уверенно переиграл Грегора Кобеля.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ранее сообщалось, что он не сыграет в финале Лиги чемпионов из-за болезни. Ворота мадридцев защищал Тибо Куртуа.

Обзор матча "Боруссия" Дортмунд – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Реал" завоевал 15-й в своей истории Кубок чемпионов. Мадридцы выиграли 15 из 18 решающих матчей ЛЧ (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024), что является абсолютным рекордом турнира. Лишь в трех финалах "сливочные" потерпели поражение (1962, 1964, 1981).

"Боруссия" в третий раз в истории сыграла в финале Лиги чемпионов. В 1997 году дортмундцы на "Олимпиаштадионе" в Мюнхене победили "Ювентус" (3:1), а в 2013-м на "Уэмбли" в Лондоне уступили "Баварии" (1:2).

Ранее сообщалось, что итальянская "Аталанта" выиграла Лигу Европы, в финале разгромив немецкий "Байер".

В финале третьего по престижности еврокубка, Лиги конференций, греческий "Олимпиакос" в экстра-таймах вырвал победу над итальянской "Фиорентиной".

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