"Реал" без Лунина обыграл "Ювентус" в Лиге чемпионов

Джуд Беллингем / © Associated Press

Реклама

Мадридский "Реал" обыграл "Ювентус" в домашнем матче третьего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече "сливочные" забили на 58-й минуте – Винисиус Жуниор накрутил нескольких соперников в штрафной площадке гостей и пробил в штангу, а Джуд Беллингем добил мяч в ворота.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных – он еще не сыграл ни одного поединка за клуб в этом сезоне. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Реклама

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Ювентус"

Будет добавлен в скором времени.

Для "Реала" это третья победа в трех турах в самом престижном еврокубке. Ранее подопечные Хаби Алонсо обыграли "Марсель" (2:1) и "Кайрат" (5:0). "Королевский клуб" с 9 очками занимает пятое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов.

"Ювентус" с 2 баллами располагается на 25-й строчке. Ранее подопечные Игоря Тудора сыграли вничью с дортмундской "Боруссией" (4:4) и "Вильярреалом" (2:2).

В четвертом туре Лиги чемпионов мадридцы на выезде сразятся с "Ливерпулем", а туринцы примут "Спортинг". Оба матча состоятся 4 ноября.

Реклама

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного раунда Лиги чемпионов напрямую попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.