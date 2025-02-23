"Реал" без Лунина обыграл "Жирону" с Цыганковым и догнал "Барселону" на вершине Ла Лиги (видео)

Шедевр Луки Модрича и гол Винисиуса Жуниора принесли "сливочным" победу над подопечными Мичела.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина обыграл "Жирону" украинского полузащитника Виктора Цыганкова в домашнем матче 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 2:0 .

Подопечные Карло Анчелотти забили по голу в каждом из таймов. На 41-й минуте счет во встрече открыл Лука Модрич – обладатель "Золотого мяча" отличился шикарным ударом из-за пределов штрафной.

На 83-й минуте "сливочные" увеличили свое преимущество – Килиан Мбаппе вывел Винисиуса Жуниора один на один с голкипером гостей и бразилец реализовал свой момент.

Отметим, что Цыганков отыграл полный матч за "Жирону". А вот Лунин остался на скамейке для запасных "Реала" – ворота мадридцев защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Жирона"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Реал" (54 очка) догнал "Барселону" на вершине Ла Лиги, но "сине-гранатовые" продолжают лидировать из-за лучших дополнительных показателей. Всего на один зачетный пункт от них отстает "Атлетико". В свою очередь, "Жирона" (31 балл) находится на 12-м месте.

В следующем туре "Королевский клуб" на выезде встретится с "Бетисом", а подопечные Мичела примут "Сельту". Оба матча состоятся 1 марта.

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