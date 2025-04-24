"Реал" без Лунина одержал непростую победу и продолжает погоню за "Барселоной" в Ла Лиге (видео)

"Хетафе" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридский "Реал" обыграл "Хетафе" в выездном матче 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" в Хетафе завершилась со счетом 0:1 .

Единственный гол "сливочные" забили на 21-й минуте поединка - Арда Гюлер нанес точный удар после нескольких отскоков в штрафной площадке хозяев поля.

Украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал бельгиец Тибо Куртуа.

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Обзор матча "Хетафе" – "Реал" Мадрид

После этой победы "Реал" (72 очка) остался на втором месте в Примере. За пять туров до конца мадридцы отстают от лидера чемпионата "Барселоны" на 4 балла.

"Хетафе" (39 пунктов) располагается на 12-й позиции элитного дивизиона чемпионата Испании.

В следующем туре Ла Лиги подопечные Анчелотти 4 апреля примут "Сельту", а "Хетафе" 2 апреля в гостях сойдется с "Райо Вальекано".

Отметим, что уже в субботу, 26 апреля, "Реал" сыграет с "Барселоной" в финале Кубка Испании. Начало матча – в 23:00 по киевскому времени.