ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

"Реал" без Лунина одержал непростую победу и продолжает погоню за "Барселоной" в Ла Лиге (видео)

За пять туров до конца чемпионата "сливочные" отстают от каталонцев на четыре очка.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Хетафе" – "Реал" Мадрид

"Хетафе" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" обыграл "Хетафе" в выездном матче 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" в Хетафе завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол "сливочные" забили на 21-й минуте поединка - Арда Гюлер нанес точный удар после нескольких отскоков в штрафной площадке хозяев поля.

Украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота подопечных Карло Анчелотти защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Хетафе" – "Реал" Мадрид

После этой победы "Реал" (72 очка) остался на втором месте в Примере. За пять туров до конца мадридцы отстают от лидера чемпионата "Барселоны" на 4 балла.

"Хетафе" (39 пунктов) располагается на 12-й позиции элитного дивизиона чемпионата Испании.

В следующем туре Ла Лиги подопечные Анчелотти 4 апреля примут "Сельту", а "Хетафе" 2 апреля в гостях сойдется с "Райо Вальекано".

Отметим, что уже в субботу, 26 апреля, "Реал" сыграет с "Барселоной" в финале Кубка Испании. Начало матча – в 23:00 по киевскому времени.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie