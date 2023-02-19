"Реал" без Лунина одержал непростую победу в Ла Лиге и продолжил погоню за "Барселоной" (видео)

"Бланкос" сократили отставание от лидера чемпионата до пяти очков.

Мадридский "Реал" на выезде обыграл "Осасуну" в рамках 22-го тура испанской Ла Лиги – 0:2 .

Подопечным Карло Анчелотти долго не удавалось распечатать ворота соперника. Сделать это "сливочные" смогли лишь в конце поединка – на 78-й минуте отличился Федерико Вальверде.

За минуту до конца основного времени встречи Винисиус Жуниор мог удвоить преимущество "Королевского клуба", но гол бразильца был отменен из-за офсайда.

Тем не менее, мадридцы забили второй гол. На 90+2-й минуте точку в матче поставил Марко Асенсио.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин провел этот поединок на скамейке запасных. Украинец выходил на поле в четырех предыдущих играх "бланскос" из-за травмы основного голкипера бельгийца Тибо Куртуа.

Обзор матча

"Реал" (51 очко) остался на втором месте в таблице "Примеры", приблизившись к лидеру чемпионата – "Барселоне" – на расстояние 5 баллов. Правда, каталонцы сыграли на один матч меньше. "Осасуна" (30 пунктов) находится на десятой позиции.

В следующем туре Ла Лиги "сливочные" 25 февраля примут в дерби "Атлетико", перед этим команда Анчелотти 21 февраля на выезде сыграет с Ливерпулем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Осасуна" 26 февраля проведет гостевой матч чемпионата Испании с "Севильей".

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