"Реал" без Лунина одержал разгромную победу и приблизился к "Барселоне" в Ла Лиге (видео)

Мадридский "Реал" на выезде разгромил "Леганес" в матче 14-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Мунисипаль ду Бутарке" в Леганесе завершилась со счетом 0:3 .

"Сливочные" открыли счет перед перерывом – Винисиус Жуниор результативно ассистировал Килиану Мбаппе.

Во втором тайме подопечные Карло Анчелотти укрепили свое преимущество. Сначала на 66-й минуте Федерико Вальверде забил с передачи 19-летнего Арды Гюлера.

А затем на 85-й минуте окончательный счет игры установил Джуд Беллингем, отправив третий мяч в ворота хозяев поля.

Украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин провел весь поединок на скамейке для запасных. После травмы в ворота "Королевского клуба" вернулся бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Леганес" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Реал" (30 очков) вернулся на второе место в Примере. "Сливочные", имея матч в запасе, на 4 балла отстают от "Барселоны" и на один пункт опережают "Атлетико".

"Леганес" находится на 14-й позиции, имея в своем активе 14 очков.

В следующем туре чемпионата Испании подопечные Анчелотти 1 декабря примут "Хетафе", а "Леганес" 30 ноября на выезде сыграет против "Алавеса".

Добавим, что в среду, 27 ноября, "Реал" в гостях сразится с "Ливерпулем" в матче 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов.

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