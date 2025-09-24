ТСН в социальных сетях

"Реал" без Лунина одержал разгромную победу и укрепил лидерство в чемпионате Испании

Подопечные Хаби Алонсо выиграли шестой матч подряд на старте нового сезона Примеры.

Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" на выезде разгромил "Леванте" в поединке 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Встреча на стадионе "Сьютат де Валенсия" в городе Валенсия завершилась со счетом 1:4.

В первом тайме "сливочные" дважды поразили ворота соперника. На 28-й минуте счет в матче открыл Винисиус Жуниор, а десять минут спустя свой дебютный гол за "Королевский клуб" забил 18-летний аргентинец Франко Мастантуоно.

После перерыва Этта Эйонг сократил отставание хозяев поля. Но на это "Реал" ответил дублем Килиана Мбаппе – сначала француз реализовал пенальти, а затем отличился с передачи Арды Гюлера.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных – он еще не сыграл ни одного поединка за клуб в этом сезоне. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Леванте" – "Реал" Мадрид

Выиграв все шесть матчей на старте нового сезона Примеры, команда Хаби Алонсо с 18 очками возглавляет турнирную таблицу. Сейчас "Реал" на 5 баллов опережает "Барселону", которая имеет поединок в запасе. "Леванте" с 4 пунктами остался на 16-й позиции.

В следующем туре "Реал" 27 сентября на выезде сразится с "Атлетико" в мадридском дерби, а "Леванте" в тот же день в гостях встретится с "Хетафе".

