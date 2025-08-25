"Реал" без Лунина одержал разгромную победу над новичком Ла Лиги

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" на выезде разгромил "Реал Овьедо" в матче 2-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на арене "Карлос Тартьере" в Овьедо завершился со счетом 0:3 .

Подопечные Хаби Алонсо открыли счет на 37-й минуте – Килиан Мбаппе отличился после передачи Арды Гюлера.

На 83-й минуте "сливочные" увеличили свое преимущество – Мбаппе оформил дубль. Ассистировал ему Винисиус Жуниор.

Окончательный счет игры на 90+3 минуте установил Винисиус Жуниор.

Украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "Реала" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Для "Реала" это вторая подряд победа на старте нового сезона Ла Лиги. В первом туре мадридцы обыграли "Осасуну" (1:0).

"Реал Овьедо" остается без набранных очков. Новичок Ла Лиги в стартовом туре уступил "Вильярреалу" (0:2).

В следующем туре "Реал" дома встретится с "Мальоркой", а "Реал Овьедо" примет "Реал Сосьедад". Оба матча состоятся 30 августа.