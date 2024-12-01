"Реал" без Лунина одержал уверенную победу и вплотную приблизился к "Барселоне" в Примере (видео)

У команды Карло Анчелотти не было проблем с "Хетафе".

Мадридский "Реал" обыграл "Хетафе" в домашнем матче 15-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершилась со счетом 2:0 .

Оба гола подопечные Карло Анчелотти забили в первом тайме. На 30-й минуте пенальти реализовал Джуд Беллингем, а через восемь минут англичанин ассистировал Килиану Мбаппе.

Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин провел этот поединок на скамейке для запасных. Ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Хетафе"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Реал" (33 очка) поднялся на вторую позицию в Примере и лишь на один балл отстает от лидера "Барселоны", имея матч в запасе. "Хетафе" (13 пунктов) идет на 17-м месте.

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