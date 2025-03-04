"Реал" без Лунина одолел "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Ответный поединок между "матрасниками" и "сливочными" состоится 12 марта на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

"Реал" на своем поле обыграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Мадридское дерби на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании завершилось со счетом 2:1 .

"Сливочные" открыли счет уже на 4-й минуте встречи – Родриго вошел в штрафную "матрасников" и точно пробил в дальний угол.

На 32-й минуте подопечные Диего Симеоне отыгрались – Хулиан Альварес забил красивый гол обводящим ударом издалека.

Во втором тайме команда Карло Анчелотти сумела вырвать победу – на 55-й минуте Браим Диас расшатал нескольких соперников в чужой штрафной и отправил мяч в дальний угол.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Атлетико"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный матч между "Атлетико" и "Реалом" состоится в среду, 12 марта, на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Победитель пары "Реал" – "Атлетико" в 1/4 финала Лиги чемпионов сразится с триумфатором противостояния между нидерландским ПСВ и лондонским "Арсеналом", в составе которого выступает украинец Александр Зинченко.

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