"Реал" без Лунина оформил зрелищный камбэк и вернулся на первое место в Ла Лиге (видео)

"Сливочные" вырвали победу над аутсайдером чемпионата, уступая в счете 0:2.

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина одержал победу над "Альмерией" в домашнем поединке 21-го тура испанской Ла Лиги. Встреча на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счётом 3:2 .

Уже на первой минуте матча Ларджи Рамазани неожиданно поразил ворота "Королевского клуба", которые защищал Кепа Аррисабалага. К слову, Лунин остался на скамейке для запасных.

В конце первого тайма подопечные Карло Анчелотти пропустили во второй раз – на 43-й минуте Эдгар Гонсалес роскошным ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество "Альмерии".

В начале второго тайма "сливочные" сократили отставание – на 56-й минуте пенальти реализовал Джуд Беллингем.

На 62-й минуте Серхио Аррибас забил третий мяч в ворота "Реала", но после просмотра видеоповтора арбитр отменил гол из-за отмашки игрока "Альмерии" в центре поля.

На 67-й минуте "Реал" сравнял счет – Винисиус Жуниор забил плечом после подачи с правого фланга. Сначала рефери не засчитал гол из-за вероятной игры рукой, но потом снова пошел смотреть видеоповтор и в итоге указал не центр поля.

А в компенсированное время мадридцы вырвали победу – на 90+9-й минуте Дани Карвахаль на дальней штанге переправил мяч в ворота после скидки от Беллингема.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Альмерия"

После этой сложной победы "Реал" (51 очко) вышел на первое место в Ла Лиге. "Сливочные" на два балла опережают "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова. "Альмерия" (6 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре "Реал" 27 января на выезде сыграет с "Лас-Пальмасом". Днем ранее "Альмерия" будет принимать "Алавес".

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