"Реал" без Лунина осилил "Аталанту" в ярком матче Лиги чемпионов, но потерял Мбаппе (видео)

Мадридский "Реал" в гостях обыграл "Аталанту" в матче шестого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе в Бергамо завершился со счетом 2:3 .

Уже на 10-й минуте счет в игре открыл Килиан Мбаппе. Однако на 36-й минуте звездный автор забитого мяча получил травму и вместо него на поле вышел Родриго.

Перед перерывом "бергамаски" отыгрались – на 45+2-й минуте точный удар с пенальти нанес Шарль де Кетеларе.

На старте второго тайма "сливочные" снова повели в счете – на 56-й минуте голом отличился Винисиус Жуниор.

Через три минуты бразилец добавил в свой актив еще и результативную передачу, когда забивал Джуд Беллингем.

На 65-й минуте команда Джан Пьеро Гасперини сократила отставание – Адемола Лукман подарил итальянскому клубу надежду на спасение, но избежать поражения не удалось.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел этот матч на скамейке для запасных, ворота мадридцев защищал Тибо Куртуа.

Обзор матча "Аталанта" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе "Реал" (9 очков) поднялся на 18-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Аталанта" с 11 баллами опустилась на 9-ю строчку.

В следующем туре Лиги чемпионов "сливочные" 22 января примут австрийский "Зальцбург", а "бергамаски" днем ранее дома сыграют с австрийским "Штурмом".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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