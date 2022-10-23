"Реал" без Лунина победил в центральном матче тура и закрепился на вершине Примеры (видео)

Украинский голкипер провел поединок против "Севильи" на скамейке запасных.

Мадридский "Реал" обыграл "Севилью" в центральном матче 11-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 3:1 .

Подопечные Карло Анчелотти вышли вперед на 5-й минуте усилиями Луки Модрича. В начале второго тайма андалусийцы отыгрались - отличился Эрик Ламела.

Однако в конце встречи "сливочные" вырвали победу, забив еще два гола. На 79-й минуте забил Лукас Васкес, а уже через две минуты точку в этом противостоянии поставил Федерико Вальверде.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел эту игру на скамейке запасных. В рамку ворот "Королевского клуба" вернулся Тибо Куртуа - бельгиец восстановился от повреждения.

Реал - Севилья: обзор матча

"Реал" с 31 баллом укрепил свое лидерство в турнирной таблице Примеры. Мадридцы на 6 очков опережают "Барселону", имеющую игру в запасе. "Севилья" провалила старт сезона и с 10 пунктами идет только 14-й.

В следующем туре "сливочные" 30 октября будут принимать "Жирону", а "нервионцы" днем ранее дома сыграют против "Райо Вальекано".

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