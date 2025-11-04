"Реал" без Лунина проиграл "Ливерпулю" в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

"Ливерпуль" на своем поле победил мадридский "Реал" в матче четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершился со счетом 1:0 .

Единственный и победный гол в этой встрече мерсисайдцы забили во втором тайме – на 61-й минуте Алексис Макаллистер головой замкнул подачу со штрафного, которую выполнил Доминик Собослай.

Отметим, что на 30-й минуте "Ливерпуль" претендовал на пробитие пенальти – после удара Собослая мяч попал в руку Орельену Чуамени в штрафной площадке "сливочных", но арбитр после просмотра видеоповтора (VAR) констатировал, что нарушения правил не было.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных – он еще не сыграл ни одного поединка за клуб в этом сезоне. Ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Для подопечных Хаби Алонсо это первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Реал" Мадрид

После этой победы "Ливерпуль" (9 очков) поднялся на шестое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги чемпионов. "Реал" (9 баллов) занимает пятую позицию.

В следующем туре Лиги чемпионов английский клуб примет нидерландский ПСВ, а испанская команда на выезде сыграет с греческим "Олимпиакосом" украинского форварда Романа Яремчука. Оба матча состоятся 26 ноября.

Напомним, в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 клубов. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками – четыре поединка дома и четыре на выезде.

Восемь лучших команд основного этапа Лиги чемпионов попадают в 1/8 финала. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.