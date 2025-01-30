"Реал" без Лунина разбил "Брест", но не смог напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов (видео)

Действующий триумфатор самого престижного еврокубка посоревнуется в стыковых матчах.

Мадридский "Реал" на выезде разгромил французский "Брест" в матче последнего тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок завершился со счетом 0:3 .

На 27-й минуте "сливочные" открыли счет усилиями Родриго. На старте второго тайма хозяева могли отыграться, но гол Людовика Ажорка был отменен из-за офсайда.

На 56-й минуте Джуд Беллингем укрепил преимущество мадридского клуба. Точку в этом матче поставил Родриго, который на 78-й минуте оформил дубль.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел поединок на скамейке для запасных. Ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Брест" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

"Реал" с 15 очками занял 11-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов. "Брест" с 13 баллами финишировал на 18-й позиции. Оба клуба сыграют в стыковых матчах за выход в 1/8 финала.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступали в единой лиге, где сыграли против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попали в 1/8 финала. Клубы, занявшие в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершили выступления в еврокубках.

Жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов состоится в пятницу, 31 января. Первые поединки этой стадии сыграют 11/12 февраля, а ответные встречи – 18/19 февраля.

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