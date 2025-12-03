"Реал" без Лунина разгромил "Атлетик" и прервал свою безвыигрышную серию в Ла Лиге

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридский "Реал" на выезде разгромил "Атлетик" в перенесенном матче 19-го тура испанской Ли Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Сан-Мамес" в городе Бильбао завершился со счетом 0:3 .

Уже на 7-й минуте встречи "сливочные" открыли счет – забил Килиан Мбаппе. Ассистировал ему Трент Александер-Арнольд.

На 42-й минуте гости увеличили свое преимущество – точным ударом после передачи Мбаппе отличился Эдуардо Камавинга.

Во втором тайме подопечные Хаби Алонсо сделали счет разгромным – на 59-й минуте Мбаппе оформил дубль, воспользовавшись пасом Альваро Каррераса.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел матч на скамейке для запасных. Ворота мадридского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Отметим, что Лунин в этом сезоне сыграл только один матч за "Реал" – 26-летний украинец пропустил три гола в поединке Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".

Обзор матча "Атлетик" – "Реал" Мадрид

Таким образом, "Реал" прервал свою безвыигрышную серию в Ла Лиге, которая насчитывала три матча. До встречи с "Атлетиком" мадридцы сыграли вничью против "Райо Вальекано" (0:0), "Эльче" (2:2) и "Жироны" (1:1).

После этой победы "Реал" (36 баллов) продолжает идти на втором месте в чемпионате Испании. Отставание "Королевского клуба" от лидирующей "Барселоны" сократилось до одного очка. "Атлетик" (20 пунктов) находится на восьмой позиции.

В следующих поединках Ла Лиги "сливочные" 7 декабря примут "Сельту", а баски днем ранее дома встретятся с "Атлетико".