"Реал" без Лунина сенсационно допустил вторую потерю очков в сезоне чемпионата Испании (видео)

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на выезде сыграл вничью с "Лас-Пальмасом" в матче 3-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок завершился со счетом 1:1 .

Уже на 5-й минуте встречи хозяева поля неожиданно вышли вперед – точный удар нанес Альберто Молейро.

Долгое время подопечные Карло Анчелотти никак не могли отыграться. И все же во втором тайме "Королевский клуб" сравнял счет – Винисиус Жуниор на 69-й минуте реализовал пенальти.

Однако на большее сил у "сливочных" не хватило. Мадридцы потеряли очки второй раз за три тура на старте Примеры. В первом туре команда Анчелотти разошлась ничьей с "Мальоркой" (1:1).

Отметим, что Лунин весь матч провел на скамейке для запасных. Во всех поединках этого сезона ворота "бланкос" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Лас-Пальмас" – "Реал" Мадрид

После этого матча "Реал" с 5 очками занимает четвертое место в Ла Лиге. "Сливочные" отстают от лидирующей "Барселоны" на четыре балла. "Лас-Пальмас" (2 пункта) идет на 16-й позиции.

В следующем туре испанского чемпионата "Реал" 1 сентября примет "Бетис", а "Лас-Пальмас" в тот же день на выезде сыграет против "Алавеса".

Читайте также:

Гол и ассист Цыганкова помогли "Жиронн" одержать разгромную победу в матче Примеры (видео)

Мудрик заработал пенальти: "Челси" потерпел поражение, но вышел в основной раунд Лиги конференций

Пропустили 3 гола за 4 минуты: "Кривбасс" разгромно проиграл "Бетису" и вылетел из еврокубков (видео)