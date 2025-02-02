"Реал" без Лунина сенсационно проиграл одному из аутсайдеров Ла Лиги (видео)

"Сливочные" вплотную подпустили к себе "Атлетико" в чемпионской гонке.

Мадридский "Реал" потерпел сенсационное поражение от "Эспаньола" в матче 22-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "RCDE" в Барселоне завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече хозяева поля забили на 85-й минуте. Автором результативного удара стал Карлос Ромеро.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин провел поединок на скамейке для запасных. Ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Отметим, что на 15-й минуте травму получил защитник "сливочных" Антонио Рюдигер и досрочно завершил матч.

Обзор матча "Эспаньол" – "Реал" Мадрид

Будет добавлен в скором времени.

Несмотря на поражение, "Реал" с 49 очками продолжает лидировать в Ла Лиге. Подопечные Карло Анчелотти подпустили к себе ближайшего преследователя – "Атлетико" – на расстояние одного балла.

"Эспаньол" благодаря победе покинул зону вылета и с 23 очками занимает 17-ю позицию в турнирной таблице Примеры.

В следующем туре "Реал" 8 февраля примет "Атлетико". Днем позже "Эспаньол" приедет в гости к "Реал Сосьедаду".

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