"Реал" без Лунина спасся от поражения в матче Ла Лиги против "Севильи" (видео)

Гол Дани Карвахаля принес "сливочным" ничью в поединке с андалусийцами.

Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью с "Севильей" в матче 10-го тура испанской Ла Лиги – 1:1 .

В самом начале встречи "Королевский клуб" мог выходить вперед, но арбитр после вмешательства VAR отменил гол Федерико Вальверде из-за офсайда.

Во втором тайме хозяева поля открыли счет – на 74-й минуте автоголом отличился защитник мадридского клуба Давид Алаба.

Однако подопечные Карло Анчелотти нашли силы, чтобы отыграться. Гол Дани Карвахаля после навеса Тони Крооса на 78-й минуте принес "бланкос" ничью.

Отметим, что защитник "Севильи" Серхио Рамос в поединке против своего бывшего клуба получил желтую карточку. Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке для запасных.

Обзор матча

"Реал" (25 очков) продолжает лидировать в Примере. Мадридцы на три балла опережают "Жирону" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика, которая 22 октября примет "Альмерию". "Севилья" (9 пунктов) занимает 13-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Испании "сливочные" 28 октября на выезде сыграют против "Барселоны", а "нервионцы" в тот же день в гостях померяются силами с "Кадисом".

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