"Реал" без Лунина сыграл вничью против "Атлетико" в матче лидеров чемпионата Испании (видео)

"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в центральном матче 23-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи остался за "матрасниками" – на 39-й минуте счет открыл Хулиан Альварес, реализовав пенальти.

На старте второго тайма "сливочные" отыгрались – на 50-й минуте Килиан Мбаппе забил свой 16-й гол в текущем розыгрыше Примеры. Француз теперь всего на два мяча отстает от польского форварда "Барселоны" Роберта Левандовски, который возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел этот матч на скамейке для запасных. Ворота "Королевского клуба" защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Атлетико"

Таким образом, "Реал" (50 очков) сохранил лидерство в чемпионате Испании. Команда Карло Анчелотти на один балл опережает "Атлетико" и на пять пунктов "Барселону", которая идет третьей с матчем в запасе.

Свой следующий матч "Реал" проведет 11 февраля на выезде против "Манчестер Сити" в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. Ответный поединок команды сыграют 19 февраля в столице Испании.

В следующем туре Ла Лиги "сливочные" на выезде встретятся с "Осасуной", а подопечные Диего Симеоне примут "Сельту". Оба матча состоятся 15 февраля.

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