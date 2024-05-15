"Реал" без Лунина уничтожил соперника в Ла Лиге – Беллингем подкрался к Довбику в гонке бомбардиров

Мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина на своем поле разгромил "Алавес" в матче 36-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 5:0 .

Уже на 10-й минуте встречи "сливочных" вывел вперед Джуд Беллингем, воспользовавшись пасом Тони Крооса. Для 20-летнего англичанина это 19-й гол в нынешнем розыгрыше Примеры. Теперь он лишь одним мячом уступает лидеру бомбардирской гонки – украинскому форварду "Жироны" Артему Довбику, в чьем активе 20 голов.

На 27-й минуте команда Карло Анчелотти удвоила свое преимущество – Винисиус Жуниор отличился после передачи Эдуардо Камавинги. А перед самым перерывом Беллингем результативно ассистировал Федерико Вальверде.

Во втором тайме "Королевский клуб" еще дважды поразил ворота соперника. На 70-й минуте Винисиус Жуниор оформил дубль, воспользовавшись передачей Беллингема. А окончательный счет матча на 81-й минуте установил 19-летний Арда Гюлер.

Лунин весь поединок провел на скамейке для запасных. Ворота "Реала" в этом матче защищал Тибо Куртуа. Для бельгийского голкипера это была лишь третья игра в этом сезоне, он пропустил почти год из-за травм.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Алавес"

Будет добавлен в скором времени.

"Реал" (93 очка) может продолжать праздновать чемпионство, которое ранее досрочно завоевал, и готовиться к финалу Лиги чемпионов – 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне мадридцы сразятся за трофей против дортмундской "Боруссии".

"Алавес" располагается на 11-й позиции в Ла Лиге, имея в своем активе 42 зачетных пункта.

В следующем туре "Реал" 19 мая на выезде встретится с "Вильярреалом". Днем ранее "Алавес" примет "Хетафе".

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