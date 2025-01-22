"Реал" без Лунина уничтожил "Зальцбург" в матче Лиги чемпионов (видео)

"Сливочные" отправили в ворота австрийского клуба пять мячей.

Мадридский "Реал" разбил "Зальцбург" в домашнем матче седьмого тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде завершился со счетом 5:1 .

В первом тайме подопечные Карло Анчелотти дважды поразили ворота гостей – дубль оформил Родриго, отличившись на 23-й и 34-й минутах. Оба раза ему ассистировал Джуд Беллингем.

На старте второго тайма "сливочные" довели дело до разгрома. На 48-й минуте точный удар нанес Килиан Мбаппе, а еще через семь минут забил Винисиус Жуниор.

На 77-й минуте "Королевский клуб" в пятый раз расписался в воротах соперника. Свой второй гол в матче забил Винисиус Жуниор, сделав таким образом дубль.

Австрийский клуб ответил лишь голом престижа на 85-й минуте, автором которого стал Мадс Бидструп.

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин провел поединок на скамейке для запасных. Ворота мадридского клуба защищал бельгиец Тибо Куртуа.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Зальцбург"

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За тур до конца "Реал" (12 очков) занимает 16-е место в общей турнирной таблице основного раунда Лиги чемпионов и гарантировал себе выход в плей-офф. Зальцбург (3 балла) идет на 34-й позиции и уже не претендует на плей-офф.

В заключительном туре основного раунда самого престижного еврокубка "Реал" на выезде сыграет с "Брестом", а "Зальцбург" примет "Атлетико". Матчи состоятся 29 января.

Напомним, в обновленном формате Лиги чемпионов 36 клубов выступают в единой лиге, где должны сыграть против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги чемпионов попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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